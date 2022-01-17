«Постепенно отказывают все мышцы»: мальчик из Башкирии борется с редкой болезнью

Фото: Регина Биргулиева

У 14-летнего Артура Акаева из Стерлитамака врачи обнаружили очень редкую и опасную генетическую болезнь - мышечную дистрофию Дюфена-Беккера. И теперь вместо того, чтобы ходить в школу, встречаться с друзьями и заниматься спортом, подросток вынужден постоянно лежать, прикованный к кровати.

Как рассказывает волонтер АНО «Радуга добра» Регина Биргулиева, все началось еще 4 года назад, когда Артур сломал ногу.

- Он очень долго лежал, и уже тогда мышцы начали слабеть. Мама стала замечать, что что-то с сыном неладно. Постепенно у мальчика полностью отказали все мышцы, а на обследовании и выявился страшный неизлечимый диагноз, - рассказывает Регина Биргулиева. – И то сейчас приходится биться, чтобы Артуру дали инвалидность. Тогда можно рассчитывать и на коляску, и на противопролежневый матрас, и многое другое. Пока все это ребенку недоступно.

Семья Артура живет на 4 этаже, в подъезде нет пандуса, поэтому спуститься на улицу для мамы мальчика настоящая проблема. Поэтому практически постоянно Артур лежит в своей кровати. Волонтеры решили помочь мальчику и купить для него специальную коляску, в которой он сможет гулять на улице. Стоимость коляски 135 тысяч рублей, и эти деньги просто неподъемная сумма для семьи мальчика.

Если вы хотите помочь мальчику, то можете сделать посильный вклад на карту 4817760120619568 (получатель Биргулиева Регина Фанусовна, обязательно указать «Помощь Артуру»).