Машина была куплена в начале января этого года

В Уфе сгорел «Porsche Panamera», который был куплен хозяином всего 11 дней назад.

Уфимец обнаружил свою немецкую иномарку сгоревшей ранним утром 17 января. По имеющейся информации, автомобиль был уничтожен огнем в одном из дворов по улице Кирова в Уфе. Сейчас сотрудники МЧС устанавливают, из-за чего мог начаться пожар.

По данным «КП-Уфа», 36-летний владелец приобрел люксовый автомобиль коричневого цвета лишь 11 дней назад. Судя по снегопаду, который обрушился на Уфу в последние дни, накататься вдоволь он так и смог.

Подобный автомобиль 2014 года, в зависимости от комплектации и состояния, может стоить от 3 до 4 миллионов рублей. Примечательно, что ранее именно этот «Porsche Panamera» попадал под отзывную кампания из-за проблем с короткими замыканиями в проводке автомобиля.