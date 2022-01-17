ФК «Уфа» подписал двукратного чемпиона Беларуси

фото: ФК "Уфа"

Футбольный клуб «Уфа» подписал контракт с белорусским вратарем Антоном Чичканом. Об этом сегодня, 17 января, сообщила пресс-служба башкирской команды.

Чичкану 26 лет. Он является двукратным чемпионом Беларуси в составе БАТЭ, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. В 2020 году голкипер дебютировал в национальной сборной. С 2017 по 2021 год он провел 76 официальных матчей, в которых пропустил 77 голов. 26 раз Чичкан оставил свои ворота в неприкосновенности.

Согласно порталу Transfermarkt, Антон Чичкан перешел в «Уфу» на правах свободного агента. Контракт рассчитан на два с половиной года. Трансферная стоимость игрока сейчас оценивается в 500 тыс. евро.