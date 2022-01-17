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Общество17 января 2022 10:17

Братья и сестры в Башкирии смогут учиться в одной школе, даже если прописаны в разных местах

Сейчас детям могут отказать в праве преимущественного зачисления, если у них нет общей прописки
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Парламент Башкирии рассмотрит законопроект, согласно которому родные братья и сестры смогут учиться в одной школе, даже если прописаны по разным адресам

Парламент Башкирии рассмотрит законопроект, согласно которому родные братья и сестры смогут учиться в одной школе, даже если прописаны по разным адресам

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Парламент Башкирии рассмотрит законопроект, согласно которому родные братья и сестры смогут учиться в одной школе, даже если прописаны по разным адресам. Инициативу одобрил комитет Госсобрания-Курултая республики по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов.

– В соответствии с действующим законодательством право преимущественного зачисления в школу или детский сад имеют дети, чьи братья или сестры уже там учатся. Однако в Семейном кодексе есть важный момент: дети должны иметь общее место жительства, – объяснил сегодня, 17 января, спикер Константин Толкачев.

Он отметил, что оговорка с общим меcтом жительства «не позволяет воспользоваться правом большому количеству детей» – причиной для отказа в зачислении в учебное заведение может стать прописка по разным адресам. Именно это ограничение и предлагают отменить башкирские законодатели. Законопроект в ближайшее время планируется принять в первом чтении.