Бастрыкин затребовал доклад по ситуации на уфимском заводе каркасного домостроения

СК проверит уфимский завод каркасного домостроения

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал от руководителя башкирского управления Дениса Чернятьева доклад по ситуации на уфимском заводе каркасного домостроения. Ранее работники предприятия записали видеообращение, в котором пожаловались главе СК РФ на невыплату заработной платы и принуждение к увольнению.

– С 20 декабря 2021 года прекращена работа цеха №3. С 10 января 2022 года остановлены цеха №1 и №2. На заводе работало 350 человек, сейчас их осталось 50 – 300 уволились. 50 человек написали заявление об административном отпуске. Их принуждают к увольнению по причине ликвидации производства. Завод не производит продукцию, работа цехов приостановлена, – рассказали работники в обращении. – В данный момент существует задолженность по заработной плате за три месяца.

Бастрыкин поставил ход и результаты проверки на заводе на контроль в центральном аппарате СК РФ.