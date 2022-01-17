В Башкирии за сутки зарегистрировано 240 новых случаев коронавируса

Всего в инфекционных стационарах находятся 133 пациента с коронавирусом Фото: Андрей АБРАМОВ

За сутки число заболевших коронавирусом в Башкирии увеличилось на 240 человек. Об этом сообщил на оперативном совещании в правительстве министр здравоохранения республики Максим Забелин. Общее число заболевших увеличилось до 125560 человек. При этом на амбулаторном лечении с легкой формой заболевания сейчас находятся 4232 пациента, еще 133 госпитализированы. Состояние 72 пациентов врачи оценивают как тяжелое. Всего в регионе развернуто 1645 инфекционных коек, занятость которых составляет 64 процента. С выздоровлением за последние сутки выписаны 295 человек – всего 116600 жителей республики.

Продолжается в Башкирии и массовая вакцинация от коронавируса. Первым компонентом привились уже 72 процента от общего населения - 2253973 жителя республики. Полностью завершили вакцинацию 2128538 человек или 85 процентов от подлежащего иммунизации населения и 65 процентов от общего.

В свою очередь Радий Хабиров поручил Минздраву следить за заполняемостью коечного фонда и в любой момент быть готовым предоставить свободные места.