Хабиров поручил подготовиться к распространению омикрон-штамма коронавируса в Башкирии

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Глава Башкирии Радий Хабиров поручил чиновникам подготовиться к распространению омикрон-штамма коронавируса в республике. О появлении новой версии инфекции в регионе он высказался во время оперативного совещания в местном правительстве 17 января.

– На запад омикрон уже пришел. Безусловно, по логике вещей, он придет и к нам. Мы определились, чтобы система здравоохранения была готова к росту числа пациентов, нуждающихся в госпитализации. Я могу сегодня сказать, что действительно в республике штамм омикрон обнаружен. Скорее всего, он уже ходит по людям, и мы скоро будем пожинать плоды его распространения, - сказал руководитель региона.

Хабиров также заявил, что очень важно закупить лекарства для амбулаторного лечения, а также подготовить коечный фонд и «очень энергично» вести строительство двух новых ковид-госпиталей в Туймазах и Сибае.