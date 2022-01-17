В Башкирии женщина из мести зарезала сына, когда он спал

70-летняя пенсионерка зарезала сына, когда он спал

В Давлекановском районе Башкирии 70-летняя местная жительница убил собственного сына, когда он спал. Пенсионерка нанесла родственнику несколько ударов ножом в область груди. Об этом сообщила пресс-служба районного суда.

– Свой поступок подсудимая объяснила тем, что убила сына из мести за его поведение: он употреблял спиртное, избивал ее, ломал мебель. Из характеризующих материалов следует, что и мать, и сын употребляли спиртное, – передали в суде.

Пожилую женщину по уголовному делу об убийстве приговорили к четырем годам лишения свободы.