До 2026 года в Башкирии капитально отремонтируют 365 школ

фото: vk.com // Радий Хабиров

В Башкирии до 2026 года капитально отремонтируют 365 зданий школ. Минпросвещения России одобрило все республиканские заявки на участие в программе «Модернизация школьных систем образования». Об этом 14 января на встрече с родительским сообществом сообщил глава регионального Минобра Айбулат Хажин.

Чиновник отметил, что в 2022-23 годах федеральный бюджет профинансирует капитальный ремонт 103 школ Башкирии. По словам министра, родителям учащихся необходимо контролировать работы по обновлению образовательных учреждениях – «особенно в вопросах определения перечня закупаемого оборудования, выбора конкретного дизайна в рамках предложенного брендбука и приемки объекта».