На Крещение температура воздуха в Башкирии может упасть до -22°

В Башкирии ожидается морозная погода

После трехдневного интенсивного снегопада в Башкирию возвращается умеренно морозная погода. На Крещение, 19 января, температура воздуха может упасть до -22°. Об этом сообщили синоптики Башгидромета – они дали прогноз на ближайшие три дня.

Сегодня днем, 17 января, по республике пройдет небольшой снег, на дорогах сохранится снежный накат и гололедица. Ветер западный, в течение дня возможны порывы до сильного. Температура воздуха будет колебаться между отметками в -8° и -11°.

18 и 19 января ожидаются небольшие осадки. Ветер сменит направление на южное и будет умеренным. Столбики термометров ночью покажут -10°, -16° (при прояснениях -16°, -22°), днем -6, -11° (по югу до -19°).