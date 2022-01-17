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Происшествия17 января 2022 4:25

Уроженка Башкирии скончалась по пути на вахту с мужем

Женщину успели госпитализировать, но врачи оказались бессильны
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: соцсети

фото: соцсети

Уроженка одного из сел Зилаирского района Башкирии скончалась после того как поехала на вахту с мужем. Об этом «КП-Уфа» сообщил собственный источник.

По предварительным данным, 12 января Мария О. вместе с супругом отправилась работать вахтовым методом в город Губкинский. В пути у нее случился инсульт, после чего ее госпитализировали в больницу оренбургского села Кизильское, где она скончалась спустя четыре часа. Женщине было всего 34 года. Последнее время она жила в городе Медногорске.

«КП-Уфа» приносит соболезнования родным и близким покойной.