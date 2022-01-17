В Башкирии школьники возвращаются к учебе после новогодних каникул

В школах Башкирии обеспечат строгий входной контроль Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 17 января, школьники в Башкирии возвращаются к учебе после длительных новогодних каникул. Число выходных дней у детей было увеличено из-за пандемии коронавируса.

Ранее глава республики Радий Хабиров поручил обеспечить в образовательных учреждениях строгий входной контроль с термометрией. С первого же учебного дня в школах начали работать медицинские инспекторы, которые следят за соблюдением антиковидных мер. Руководитель региона также призвал родителей оставлять своих детей дома, если они чувствуют себя плохо.

Тем временем родителей школьников в Башкирии стали опрашивать о том, готовы ли они разрешить детям сделать прививку от COVID-19. Напомним, что республике находится под угрозой распространения омикрон-штамма коронавируса, которым часто заражаются дети.