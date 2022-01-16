Андрей Назаров не исключил введение новых антиковидных ограничений в Башкирии

Глава правительства Башкирии допустил введение новых антиковидных ограничений в регионе

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров не исключил, что в республике на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса будут введены новые антиковидные ограничения. Об этом чиновник сообщил сегодня, 16 января, на своей странице в фейсбуке.

– В ближайший месяц мы, возможно, вынуждены будем вернуться к необходимости ограничений. Во многих странах принимают достаточно жесткие антиковидные меры: австрийская энергетическая компания объявила о переходе на казарменный режим — сотрудники не должны покидать место работы на протяжении месяца, в Нидерландах вводили локдаун, в Британии и США работают не все школы, – отметил руководитель республиканского правительства.

Назаров назвал перечисленные меры за рубежом «избыточными» для Башкирии на сегодняшний день, «но ситуация вызывает беспокойство». Премьер выразил надежду, что республике удастся сдержать пандемию, «но вполне возможно, что ряд других регионов будут рассматривать различные варианты, чтобы разорвать цепочку заболеваемости». Чиновник добавил, что так или иначе система здравоохранения Башкирии «готова к новой волне ковида».

В республике по состоянию на 16 января зарегистрировано шесть случаев омикрон-штамма COVID-19, три из них были завозными. Новая версия вируса, по данным эпидемиологов, быстро распространяется, но при этом реже приводит к летальному исходу. При омикроне в зону риска заболеваемости попали дети – раньше они инфицировались не так часто.

Ранее руководитель башкирских ковид-госпиталей заявил, что новая – пятая – волна коронавируса придет в Башкирию в ближайший месяц.