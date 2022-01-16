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Происшествия16 января 2022 16:01

Во дворе в Уфе автомобили повредил «бетонный дождь» со стройки

Владельцы машин обратились в полицию
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.com // Алла Яковлева

фото: vk.com // Алла Яковлева

15 января во дворе дома по улице Конституции, 5 в Уфе несколько автомобилей были повреждены бетонной смесью. Как рассказала активистка Алла Яковлева, брызги от раствора попали на машины со строящегося напротив дома.

– Со стройки рабочие опрокинули ведро с цементом – весь снег серый. И пострадало очень много машин. Не представляю, как это отмоется. Цемент дошел даже до окон [дома по улице Конституции, 5]. Приехала полиция, вышли все жители, пишут заявления, – рассказала Яковлева. – Похоже застройщика ждут иски о возмещении материального вреда владельцам автомобилей, чьи машины попали под «бетонный дождь», – написала горожанка.

В МВД факт происшествия подтвердили. Полицейские приняли заявления от владельцев пострадавших машин.

Напомним, жители дома по улице Конституции, 5 неоднократно протестовали против строительства дома у них во дворе.