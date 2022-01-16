МЧС предупредило жителей Башкирии о сильном ветре

Сильный ветер в Башкирии ожидается завтра, 17 января

МЧС Башкирии предупредило местных жителей о сильном ветре, который прогнозируется завтра, 17 января. По данным экстренного ведомства, ветер будет дуть с запада и юго-запада. Его скорость при порывах может достигнуть 18 метров в секунду.

В целом в республике ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и ранним утром местами пройдет умеренный снег – он ухудшит видимость до 1-2 километров. На дорогах сохранятся снежный накат и гололедица. Днем осадки будут менее интенсивными.

Ночью температура воздуха составит -12,-17° (при прояснениях подморозит до -22°, в Уфе -14,-16°), к обеду столбики термометров покажут -8,-13° (в Уфе -8,-10°).