В Уфе зарегистрирована магнитная буря

Магнитные бури происходят из-за вспышек на солнце Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Уфе с пяти до одиннадцати часов утра 16 января была зарегистрирована магнитная буря. Ее геомагнитная активность, согласно данным сервиса Gismeteo,ru, составила пять баллов из девяти. Небольшие возмущения – на уровне 3-4 единиц – прогнозируются и завтра, 17 января.

Напомним, магнитные бури на Земле происходят из-за вспышек а солнце. В это время у метеозависимых людей повышается давление и возникают головные боли. Также к симптоматике относят слабость, сонливость и тревожность. Ранее «КП-Уфа» выяснила у врача-невролога, как человек может ослабить влияние возмущения магнитного поля на самочувствие.