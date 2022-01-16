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Общество16 января 2022 14:06

В Уфе зарегистрирована магнитная буря

Наиболее активной она была ранним утром 16 января
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Магнитные бури происходят из-за вспышек на солнце

Магнитные бури происходят из-за вспышек на солнце

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Уфе с пяти до одиннадцати часов утра 16 января была зарегистрирована магнитная буря. Ее геомагнитная активность, согласно данным сервиса Gismeteo,ru, составила пять баллов из девяти. Небольшие возмущения – на уровне 3-4 единиц – прогнозируются и завтра, 17 января.

Напомним, магнитные бури на Земле происходят из-за вспышек а солнце. В это время у метеозависимых людей повышается давление и возникают головные боли. Также к симптоматике относят слабость, сонливость и тревожность. Ранее «КП-Уфа» выяснила у врача-невролога, как человек может ослабить влияние возмущения магнитного поля на самочувствие.