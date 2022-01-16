Уфимец до смерти избил подругу после того как она произнесла имя знакомого во время интима

Мужчину приговорили к восьми годам и десяти месяцам колонии строгого режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Октябрьском районе Уфы местный житель до смерти избил сожительницу из-за того, что она дважды произнесла имя другого человека: первый раз во время интимной близости, второй – спросонья. В декабре 2021 года Верховный суд Башкирии вынес мужчине окончательный приговор.

Как следует из материалов дела, в 2020 году осужденный и потерпевшая проживали вместе. Систематически они распивали алкоголь, после чего мужчина на почве ревности устраивал своей возлюбленной скандалы. 24 ноября прозвенел первый тревожный сигнал, что отношения между ними могут закончиться плачевно. В этот день пара как обычно употребила спиртное, а затем вступила в интимную связь, во время которой женщина произнесла имя своего знакомого.

Мужчина, услышав имя другого человека, вспылил и нанес подруге не менее двух ударов руками и ногами по голове и телу. Женщина получила тяжелую черепно-мозговую травму, которую квалифицировали в качестве тяжкого вреда здоровью, а также ушибы по всему телу. Затем ревнивец выгнал сожительницу из комнаты, и она на короткое время переехала к отцу.

Спустя несколько дней пара помирилась, однако на их времяпрепровождение это никак не повлияло. Так, днем 6 декабря, они вновь стали употреблять алкоголь. К вечеру женщина уснула и спросонья позвала своего кавалера к себе, но опять назвала его тем же самым чужим именем.

– [Потерпевшая] произнесла слова «[имя знакомого], иди ко мне». Он разозлился и ударил её рукой в область головы, стащил с дивана и сказал «идти к [знакомому]». Она обратно залезла на диван и легла, тогда он не сдержался и нанес ей удар рукой в область головы, – следует из материалов дела.

Избив подругу, мужчина выпил еще и уснул. Проснувшись, он обнаружил ее мертвой. Повторную черепно-мозговую травму женщина перенести не смогла. Уфимец написал явку с повинной. Против него возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом.

Первая инстанция приговорил осужденного к девяти годам колонии строгого режима. Позже Верховный суд Башкирии скостил срок до восьми лет и десяти месяцев лишения свободы. Смягчающим обстоятельством была признана явка с повинной.