COVID-19 в Башкирии на 16 января: 235 человек заразились, 278 выздоровели, 10 скончались

В Башкирии от коронавируса скончались 4,4 тыс. человек

В Башкирии за последние сутки коронавирус был выявлен у 235 человек. Всего на территории республики зарегистрировано более 125,3 тыс. случаев инфицирования. Об этом сегодня, 16 января, сообщил местный Минздрав.

Скончались от COVID-19 еще 10 пациентов. С начала пандемии жертвами инфекции стали 4 575 жителей. Возраст 3 995 умерших превышал 60 лет.

Переболели коронавирусом в регионе 116,3 тыс. человек, 278 из них выписались за минувшие 24 часа.

Прямо сейчас носителями инфекции числятся 4 428 жителей республики: 4 290 лечатся дома, 138 лежат в больницах (53 пациента находятся в тяжелом состоянии).

Полностью завершили вакцинацию в Башкирии более 2,12 млн человек (85,6% от плана – должно быть 2,48 млн).