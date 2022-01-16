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Происшествия16 января 2022 10:06

В лесах Башкирии за сутки потерялись четыре человека

Троих смогли найти спасатели, один выбрался сам
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Все заблудившиеся целы и здоровы

Все заблудившиеся целы и здоровы

Фото: Артем КИЛЬКИН

В лесах Башкирии за последние сутки потерялись четыре человека. Об этом сегодня, 16 января, сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Первый случай произошел вечером 15 января. В Уфимском районе мужчина вышел из парка отдыха Лукоморье в сторону Красного Яра и заблудился после того как минул деревню Черновский. Спустя короткое время его нашли спасатели. Медицинская помощь ему не понадобилась.

Позже в экстренное ведомство поступило еще одно сообщение о заблудившемся человеке – на этот раз в городе Октябрьском. Выход из леса не мог найти мужчина, с которым не было связи. Сотрудникам Госкомитета пришлось искать его на снегоходе. Ночью 33-летний «потеряшка» самостоятельно вышел на лыжную базу «Спартак».

Уже глубокой ночью 16 января стало известно о пропаже мужчины и женщины 44 и 46, которые катались на снегоходе, пока тот не сломался. Спасатели обнаружили, отогрели и напоили их чаем. Сейчас пара находится дома.