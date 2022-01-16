В Башкирии водитель «Лады Ларгус» насмерть сбил 34-летнего мужчину

фото: ГИБДД РБ

Сегодня утром, 16 января, в Альшеевском районе Башкирии мужчина погиб под колесами автомобиля. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

ДТП произошло около 7:30. На 105 километре автодороги Чишмы-Киргиз Мияки 32-летний житель Белебеевского района за рулем «Лады Ларгус» сбил 34-летнего пешехода. От полученных травм последний скончался до приезда скорой.

Водитель универсала рассказал инспекторам, что погибший шел по центру проезжей части в попутном направлении. Сейчас ГИБДД проводит расследование по факту инцидента.

За последние сутки на территории региона случилось еще 10 ДТП, в которых травмы получили 10 человек.