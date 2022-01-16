За сутки из Уфы вывезли почти 27 тыс. кубометров снега

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За последние сутки с территории Уфы на фоне обильных осадков было вывезено 26,9 тыс. кубометров снега. Коммунальщики выполнили 1,3 тыс. рейсов на снежные полигоны и плавильный пункт. В работе было задействовано 209 единиц техники и 250 человек. Об этом сегодня, 16 января, сообщила городская администрация.

В мэрии отметили, что с начала зимнего сезона на полигоны и плавильный пункт по улице Трамвайной было вывезено более 700 тыс. кубометров снега. Там массу отделяют от мусора, который впоследствии транспортируют на свалки.