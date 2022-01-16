В аэропорту Уфы не смогли приземлиться три самолета

Три самолета, следовавшие в Уфу, ушли на запасные аэродромы Самары, Челябинска и Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером и ночью, 15-16 января, в международном аэропорту Уфы из-за сильного ветра не смогли приземлиться три пассажирских самолета. Судна были направлены на запасные аэродромы других городов. Об этом «КП-Уфа» сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

– По метеоусловиям в связи с сильным ветром не смогли произвести посадку три воздушных судна и ушли на запасные аэродромы Челябинска, Екатеринбурга и Самары. В настоящее время два рейса уже прилетело в аэропорт Уфа. Также на вылет по метеоусловиям задержано 11 рейсов, – передали в аэропорту.

Там пояснили, что на запасные аэродромы были вынуждены уйти рейсы из Шарм-эль-Шейх (самолет приземлился в Екатеринбурге), Нижневартовска (в Челябинске) и Москвы (в Самаре). Два последних лайнера уже прилетели в Уфу, судно из Шарм-эль-Шейх приземлиться в 15:40.

Напомним, ненастная погода в Уфе и Башкирии стоит с 14 января. На республику обрушились снегопад, метели и сильный ветер.