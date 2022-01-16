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Происшествия16 января 2022 6:04

В Уфе загорелся автомобиль с человеком внутри

Инцидент произошел ночью 16 января
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

В уфимском микрорайоне «Яркий» минувший ночью, 16 января, сгорел Renault Logan. В момент возгорания в салоне легковушки находился владелец. Об этом «КП-Уфа» сообщили в региональном МЧС.

– Автомобиль достаточно быстро был охвачен огнём. К моменту прибытия происходило открытое горение всего автомобиля. Пожар потушен, – передали в экстренном ведомстве.

Хозяин иномарки не смог объяснить причину возгорания. По его словам, в первую очередь дым пошел из капота. Когда легковушка начала гореть открытым пламенем, неравнодушные граждане до прибытия пожарных оттолкали припаркованные рядом автомобили.

Погибших и пострадавших в происшествии нет. Вероятная причина пожара – нарушение узлов и механизмов транспортного средства.