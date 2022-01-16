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Общество16 января 2022 4:37

На трассах Р-240 и М-5 в Башкирии возобновлено движение для всех видов транспорта

По автодорогам несколько часов не могли ездить автобусы и грузовики
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

Ночью и утром 16 января на участках федеральных трасс Р-240 (Уфа-Оренбург) и М-5 («Урал») в Башкирии были сняты ограничения на проезд автобусов и грузовиков. Об этом сообщило Упрдор «Приуралье».

Ограничения на автодорогах вводились из-за сильного снегопада, метели и ветра. Ненастная погода в республике стоит уже третий день подряд.

15 января для отдельных видов транспорта были перекрыты отрезки Р-240 между городом Мелеуз и границей с Оренбургской областью (206-281 км), между поселком Булгаково и городом Стерлитамаком (27-112 км), а также участок М-5 между населенными пунктами Северный и Восточный (1194-1375 км). Сейчас движение по всем вышеперечисленным автодорогам на территории Башкирии осуществляется в штатном режиме.