В Башкирии из-за сильной метели ограничили проезд по трассе М-5

В Башкирии из-за сильного снега и ветра перекрыли участок трассы М-5 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Башкирии частично перекрыли трассу М-5 для проезда такси, автобусов и грузовиков.

В управлении автомобильных дорог «Приуралье» сообщили, что ограничения на трассе М-5 ввели на участке трассы от села Восточное в Буздякском районе республики до села Северное в Оренбургской области. Причиной временных неудобств назвали сильный ветер, метель, снегопад и ограничение видимости.

Ограничения начали действовать в 19.30 по уфимском времени. С этого времени и до конца снятия ограничений по участку не смогут проехать маршрутные и легковые такси, автобусы и грузовики. На водителей легковых автомобилей, которые не занимаются извозом, ограничения не действуют.