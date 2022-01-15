В Башкирии выявили еще три случая заражения штаммом Омикрон

В Башкирии выявили еще три случая заражения Омикроном Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Роспотребнадзоре Башкирии сообщили еще о трех случаях заражения штаммом Омикрон на территории республики.

Напомним, что в первый раз о выявлении особо заразного штамма коронавируса в Башкирии заговорили 31 декабря 2021 года. Тогда СМИ сообщали о том, что у нескольких пассажиров уфимского аэропорта выявили заразную болезнь и отравили на обсервацию. Позже эту информацию подтвердили официально.

В середине января в пресс-службе Роспотребнадзора Башкирии сообщили еще о трех случаях выявления штамма Омикрон, которые выезжали из региона в инкубационный период. Таким образом, всего количество заболевших увеличилось до шести человек. По всем случаям в Роспотребнадзоре республики проводят эпидемиологическое расследование.