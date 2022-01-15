Снега будет очень много. Погода в Башкирии на воскресенье, 16 января

В Башкирии ожидается сильный снегопад

В воскресенье, 16 января, в Башкирии продолжится метель и снегопады.

Весь январь природа испытывает работников ЖКХ Башкирии. После небольшого перерыва, 15 января в республике вновь начались сильные снегопады. Продолжатся они в воскресенье.

По данным Башгидромета, температура воздуха в последний день первой рабочей недели 2022 года будет держаться в пределах от -9 до -14 градусов. Она сохранится как днем, так и ночью. В Башкирии ожидается снег и метель. Ветер умеренный, а ночью возможны порывы до сильного.

В Уфе будет чуть теплее, чем в среднем по республике. Днем воздух прогреется до -7 градусов, а ночью температура воздуха опустится до -11. Уже с обеда в столице начнется сильный снегопад, который продлится весь день.