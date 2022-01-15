Фото: https://www.instagram.com/guzelurazova/

Башкирская и татарская певица Гузель Уразова записала песню с годовалой дочкой на руках.

Напомним, что в очередной раз артистка стала 14 февраля 2021 года. Тогда она родила дочку, которую назвали Арианой. Несмотря на «мамские» хлопоты, Гузель успевает работать и над музыкой.

- Вот так мы записываем песни. Дети все похожи. Здесь ей 4 месяца! – поделилась певица в соцсетях.

Супруг Гузель Ильдар в этот момент сидит рядом в наушниках. Судя по всему, он тоже участвует в создании песни, которую записывают в таких необычных условиях.

Ранее мы выпускали большое интервью с Гузель Уразовой. В нем она рассказала об отношениях с мужем, большой семье и национальной эстраде.