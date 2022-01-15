В одной из школ Башкирии родителей начали опрашивать по поводу детской прививки от ковида

В иглинской школе родителей учеников опрашивают по поводу детской прививки от ковида Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В школе в Иглино родителей начали опрашивать родителей учеников по поводу детской прививки от коронавируса.

Информация о том, что рано или поздно в России появится детская вакцина от коронавируса появилась еще в прошлом году. Позже было озвучено ее название – «Спутник М». Она будет предназначена для подростков от 12 до 18 лет.

Портал «Mkset.ru» сообщает, что в иглинской школе начали собирать информацию о добровольной вакцинации от коронавируса у родителей учеников. Местных жителей такая активность напугала – они стали делиться информацией в интернете.

В школе журналистам объяснили, что собирают информацию для того, чтобы узнать сколько родителей готовы разрешить вакцинацию ребенка от ковида. В Минздраве республики сообщили, что в Башкирии еще не начата детская прививочная кампания от коронавируса. В ведомстве ждут информацию от федерального центра