Каждое второе ДТП в Уфе происходит в том числе из-за нечищеных и разбитых дорог

Разбитые дороги часто становятся причиной серьезных ДТП в Уфе Фото: Рустем АХУНОВ

В ГИБДД Уфы сообщили, что в 49% ДТП в столице происходят в том числе из-за неудовлетворительного состояния дорожного полотна.

Уфимцы часто жалуются на качество дорог в столице. Особенно ситуация усугубляется зимой, когда на проезжая часть сужается из-за снежных отвалов, а на асфальте образуется колея.

В ГИБДД Уфы поделились неожиданной статистикой, связанной с качеством дорог. Оказалось, что в 2021 году в половине всех ДТП с пострадавшими в Уфе одной из причин аварии становилось неудовлетворительное состояние дорожного полотна. Виной тому становится, например, отсутствие разметки, ямы, колея, лед или сугробы на проезжей части. Всего же за прошлый год в столице зафиксировали 1612 ДТП с пострадавшими.

Автоинспекторы напомнили, что в 2021 году за неудовлетворительное содержание дорожной сети города были оштрафованы 60 должностных и 26 юридических лиц.