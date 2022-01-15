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Общество15 января 2022 7:25

Видео: Под Уфой заметили колонну военной техники

Самоходные машины перевозили на поезде
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Под Уфой засняли колонну тяжелой военной техники

Под Уфой засняли колонну тяжелой военной техники

На трассе под Уфой водители заметили колонну военной техники.

Необычное зрелище увидели водители, проезжающие утром 14 января по трассе Уфа-Аэропорт. По железному мосту рядом с селом Чесноковка перевозили колонну военной тяжелой военной техники – момент заснял видеорегистратор автомобиля. Судя по очертанию, по железной дороге перевозили тяжелые грузовики, но в конце видео можно разглядеть несколько машин на гусеничном ходу. Остается неизвестным, куда и откуда перевозили технику.

Ранее мы рассказывали о военном истребителе Су-34, который также засняли под Уфой. Самолет доставляли в разобранном виде в столичный УГАТУ. Там машина будет служить тренажером для студентов-авиаторов.