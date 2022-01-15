Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 января 2022 6:54

В Уфе оборудовали пункт обогрева для бездомных

Место помощи организовали на улице Кировоградской
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Так выглядит пункт обогрева для бездомных в Москве

Так выглядит пункт обогрева для бездомных в Москве

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Уфе на улице Кировоградской установили пункт помощи бездомным.

О том, что в столице появилось место, где могут оказать помощь бездомным, рассказала министр труда и соцзащиты Башкирии Ленара Иванова. Чиновница объяснила, что люди с непростой судьбой в этом месте смогут выпить горячий чай, получить чистую одежду и получить психологическую помощь. Временный пункт оборудовали из армейской палатки. Находится он рядом с заправкой на улице Кировоградской.

Также Иванова сообщила, что это лишь начало большого проекта по оказанию помощи бездомным. Министр пообещала в будущем принять его на уровне правительственного документа.

Ранее мы публиковали большой материал о том, как в Уфе оказывается помощь бродягам. В республиканском центре помощи бездомным им дают временное жилье и помощь в восстановлении документов.