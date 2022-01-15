В Уфе оборудовали пункт обогрева для бездомных

Так выглядит пункт обогрева для бездомных в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Уфе на улице Кировоградской установили пункт помощи бездомным.

О том, что в столице появилось место, где могут оказать помощь бездомным, рассказала министр труда и соцзащиты Башкирии Ленара Иванова. Чиновница объяснила, что люди с непростой судьбой в этом месте смогут выпить горячий чай, получить чистую одежду и получить психологическую помощь. Временный пункт оборудовали из армейской палатки. Находится он рядом с заправкой на улице Кировоградской.

Также Иванова сообщила, что это лишь начало большого проекта по оказанию помощи бездомным. Министр пообещала в будущем принять его на уровне правительственного документа.

Ранее мы публиковали большой материал о том, как в Уфе оказывается помощь бродягам. В республиканском центре помощи бездомным им дают временное жилье и помощь в восстановлении документов.