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22-летняя девушка из Башкирии обвинила американского доктора Эмиля Чинна в попытке изнасилования.

Журналисты издания «Baza» сообщают, что неприятный инцидент произошел на новогодних каникулах в Москве. Молодая жительница Башкирии познакомилась с доктором Чинном в одном из ночных клубов Москвы. Следующую встречу парочка назначила в ресторане отеля, где остановился иностранец. После знакомые отправились в номер к Чинну.

Жительница Башкирии заявила, что в комнате доктор «напрыгнул на нее и попытался изнасиловать». Ей, якобы, удалось вырваться и убежать. Прибывшим на место полицейским иностранец объяснил, что лишь поругался с девушкой, а та поняла все неправильно.

Примечательно, что его новая подружка на следующий день забрала заявление о попытке изнасилования из-за того, что ей нужно было возвращаться домой в Башкирию.

55-летний доктор Эмиль Чинн – известный лазерный хирург из США. Клиника офтальмолога помогает людям восстанавливать зрение в самых сложных ситуациях. Доктор Чинн часто упоминается в научных и развлекательных передачах СМИ. Так, он успел поучаствовать в американском варианте шоу «Холостяк».