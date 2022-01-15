Молодого защитника «Салавата Юлаева» вызовут в сборную Россию

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20-летнего защитника «Салавата Юлаева» Шакира Мухамадуллина вызовут в состав мужской сборной России по хоккею.

В состав «Салавата Юлаева» защитник попал в сезоне 2029/2020, а спустя год забросил первую шайбу и стал самым молодым хоккеистом, забившим гол в КХЛ. В сезоне 2021/2022 Шакир успел отыграть 34 игры, в которых забросил три гола и отдал четыре голевые передачи. Всего за 100 в «Салавате Юлаеве» он заработал 18 очков (6 + 12). В среднем он проводит на льду по 11.05 минут. Также хоккеист неоднократно попадал в юниорские и молодежные сборные России.

Издание «Спорт-экспресс» сообщает, что Мухамадуллин попадет в список защитников, которых вызовут в сборную России перед Играми в Пекине. Официально эту информацию подтвердят 17 января – в этот день будет озвучен список игроков расширенного состава сборной. Также спортивное издание сообщает, что в него попадет центрфорвард «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин.

В состав своей сборной попали и финские легионеры уфимского клуба Хартикайнен, Гранлунд и Маннинен.