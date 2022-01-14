В Башкирии после длительного снижения заболеваемости COVID-19 зафиксирован рост новых случаев инфекции

За последние сутки COVID-19 выявили у 207 человек

В Башкирии после ежедневного снижения заболеваемости COVID-19 на протяжении декабря и первой половины января вновь зафиксирован рост новых случаев инфекции. Если накануне местный оперштаб отчитался о 198 зараженных за последние сутки, то сегодня, 14 января, этот показатель увеличился до 207. Всего на территории республики зарегистрировано более 124,8 тыс. случаев коронавируса.

За день от COVID-19 скончались еще девять пациентов. Всего жертвами инфекции стали 4 555 человек. Переболели вирусом 115 777 жителей, 239 из них выписались после выздоровления за последние 24 часа.

Полностью вакцинировались от коронавируса в республике 2,11 млн человек.