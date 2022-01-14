На трассе в Башкирии BMW X3 протаранил патрульную машину ДПС

фото: ГИБДД РБ

Сегодня, 14 января, на 49 километре трассы Уфа-Оренбург в Кармаскалинском районе Башкирии водитель BMW X3 протаранил патрульную машину ДПС. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Как пояснили в дорожном ведомстве, инспектор оформлял механическое ДТП с опрокинувшейся на крышу Renault Duster. В этот самый момент водитель BMW, двигавшийся в сторону Уфы, врезался в заднюю часть патрульной машины Renault Logan. Она стояла на краю проезжей части с включенными проблесковыми маячками. В салоне находился один сотрудник ДПС.

фото: ГИБДД

– Транспортные средства получили механические повреждения. Сотрудник ДПС, находившийся в салоне автомобиля, обратился за медицинской помощью, – передали в ГИБДД.

Напомним, недалеко от этого места происшествия сегодня произошло еще одно ДТП: столкнулись экскаватор и микроавтобус с пассажирами.