Мэр Уфы Греков сыграл в хоккей с прокурорами, которые потребовали от него освободить город от сугробов

Сергей Греков сыграл в хоккей с прокурорами Фото: https://vk.com/grekov_ufa

Мэр Уфы Сергей Греков в составе команды чиновников сыграл в хоккей с прокурорами.

Накануне в России отмечали День работника прокуратуры. В честь праздничной даты в Уфе прошел товарищеский матч между командами администрации столицы и надзорного ведомства. Итогами игры мэр Уфы поделился в соцсетях.

- Хорошо побегали, погоняли шайбу. Играли 60 минут без перерывов. Хоть наша команда и уступила со счётом 4:5, но все её представители, в том числе и я – остались довольны, - написал Греков в соцсетях.

В последнее время администрация Уфы и мэр Греков как ее глава находятся под сильнейшим ударом из-за ситуации с уборкой снега на улице. О том, что столица не справляется с ударом стихии, заявляют уже не только простые уфимцы. Так, накануне ситуацию назвали провальной в ГИБДД республики. Также в адрес Грекова внесено представление прокуратуры с требованием разобраться с плохой уборкой снега.