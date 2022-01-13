Кассация оставила без изменений приговор троим экс-полицейским по делу об изнасиловании дознавательницы в Уфе

Осужденные по делу об изнасиловании дознавательницы экс-полицейские Фото: Рустем АХУНОВ

Кассационный суд в Самаре оставил без изменений обвинительный приговор троим экс-полицейским по делу об изнасиловании дознавательницы в Уфе. Решение было вынесено сегодня, 13 января. Об этом сообщает ГТРК-Башкорстостан.

В июне 2021 года по вердикту Верховного суда Башкирии трое офицеров полиции были признаны виновными в изнасиловании. Эдуарду Матвееву и Салавату Галиеву назначили по 7 лет заключения в колонии общего режима, Павлу Яромчуку – 5 лет и шесть месяцев. Все они были взяты под стражу в зале суда.

Напомним, осенью 2018 года 23-летняя дознавательница Гульназ Ф. обвинила своих высокопоставленных коллег в изнасиловании, которое произошло в отделе полиции Уфимского района. Фигурантами по делу стали экс-начальник этого отдела Эдуард Матвеев, экс-начальник Кармаскалинского отдела Салават Галиев и сотрудник миграционного отдела Павел Яромчук.

В конце 2019 года суд первой инстанции признал всех троих бывших полицейских виновными в надругательстве над бывшей коллегой. После этого приговор неоднократно пересматривали, а двоих Матвеева и Галиева оправдывали. Но в итоге для всех обвиняемых история закончилась посадкой.