Зарплаты до 150 тыс. рублей: опубликован ТОП-5 высокооплачиваемых вакансий января в Уфе

В ТОП-5 вакансия января в Уфе вошли должности программиста, начальника строительного отдела, менеджера по продажам, специалиста по обследованию зданий и инженера-конструктора Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Портал по поиску работы SuperJob опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Уфе по состоянию на январь 2021 года.

Первую строчку в ТОПе заняла должность программиста «1С». Предлагаемая зарплата – от 120 до 150 тыс. рублей. От соискателя требуется как минимум 3-летний опыт работы и свободное владение языком программирования в среде 1С 8х.

Начальнику строительного отдела проектная фирма обещает 100 тысяч рублей в месяц при опыте работы от 8 лет. Обязательным условием найма является высшее профессиональное образование по специальности Промышленное и гражданское строительство.

Менеджер по продажам лепного декора в представительстве немецкого концерна сможет заработать от 80 тысяч рублей. Претендент на место должен иметь опыт работы в продажах строительных материалов и иметь личный автомобиль.

Специалист по обследованию зданий в исследовательском институте трубопроводного транспорта сможет получать до 86 тыс. рублей. Требования: высшее техническое образование по направлению строительства, знание нормативных документов РФ и программных комплексов по расчету строительных конструкции, а также «отличное состояние здоровья».

Рейтинг замыкает должность инженера-инструктора в предприятии по проектированию и производству сваебойной и бурильной техники для строительства фундаментов. Здесь для устройства нужно всего два условия: высшее образования инженера-конструктора и уверенное использование ПК.