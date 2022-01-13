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Общество13 января 2022 9:42

«Утром он покинул наш мир»: Радик Юльякшин рассказал о печальном инциденте на отдыхе

Артист пытался помочь бездомной собаке
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Радик Юльякшин пытался спасти собаку на отдыхе в Таиланде Фото: https://www.instagram.com/elvin_grey_music/

Радик Юльякшин пытался спасти собаку на отдыхе в Таиланде Фото: https://www.instagram.com/elvin_grey_music/

Певец Радик Юльякшин рассказал о смерти собаки, которой он пытался помочь на отдыхе в Таиланде.

Напомним, что перед Новым годом артист покинул Россию вместе с супругой и улетел на отдых в Таиланд. Там он уже провел все новогодние каникулы и, похоже, пока не собирается возвращаться в Уфу.

Накануне музыкант выложил в соцсетях фотографии бездомной собаки, которой пытался помочь в чужой стране. Пес задыхался и тихо лаял, лежа на полу. Радик вызвал ветеринара и больную собаку увезли в больницу. До приезда врачей музыкант пытался помочь собаке вместе с местными жителями.

К сожалению, все попытки спасти собаку были тщетны. Утром 13 января артист сообщил, что пес умер. Ветеринары диагностировали у животного бешенство.

- Утром он покинул наш мир. Прививайте питомцев от болезней. Больно, когда они остаются брошенными. Помните, мы в ответе за тех, кого приручили, - написал Юльякшин в соцсетях.