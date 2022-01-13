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Общество13 января 2022 8:45

Хабиров без проведения торгов сдал в аренду земельный участок на 18 тыс. кв. м

Инвестор будет строить там придорожный комплекс за 51 млн рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Сданный в аренду участок располагается вдоль трассы М-5

Сданный в аренду участок располагается вдоль трассы М-5

Компания «Башуралремстрой» без проведения торгов получила в аренду землю в Иглинском районе Башкирии площадью 17,9 тысячи квадратных метров. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Радий Хабиров. Об этом сообщил региональный Минторг.

Сданный в аренду участок расположен вдоль трассы М-5. «Башуралремстрой» в качестве инвестора построит там придорожный комплекс за 51 млн рублей. Он будет включать в себя кафе, гостиницу, автостоянку, газозаправку, шиномонтажный киоск и мини-рынок. На объекте планируется создать 27 рабочих мест.

Договор аренды с фирмой заключит башкирское Минземимущество.