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Общество13 января 2022 7:31

Парламент Башкирии попросил Госдуму не вводить QR-коды в поликлиниках и больницах

Спикер Госсобрания-Курултая заявил, что отказ в оказании медпомощи из-за отсутствия сертификата о вакцинации нарушит конституционные права граждан
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Парламент Башкирии направил в Госдуму поправку к законопроекту о QR-кодах вакцинации

Парламент Башкирии направил в Госдуму поправку к законопроекту о QR-кодах вакцинации

Парламент Башкирии направил в Государственную думу России одну поправку к федеральномe законопроекту о QR-кодах вакцинации от COVID-19. Госсобрание-Курултай попросило не распространять требование о наличии прививочного сертификата на больницы и поликлиники.

– Право граждан на медицинскую помощь гарантировано Конституцией. Пациенту не может быть отказано ни в плановой, ни тем более в экстренной помощи на основании того, что он не сделал прививку, – отметил 13 января спикер башкирского парламента Константин Толкачев.

Напомним, в декабре 2021 года законопроект о QR-кодах был принят Госдумой в первом чтении. Он предлагает допускать на массовые мероприятия, в организации культуры, общепита и торговли только тех граждан, у кого на руках есть подтверждение вакцинации от коронавируса – бумажный сертификат либо QR-код. Пропуском в общественные места также может стать справка о перенесенном заболевании и медотвод к прививке. Без предъявления этих документов можно будет посещать аптеки и продовольственные магазины. Предложенный законопроект в ноябре был одобрен парламентом Башкирии.