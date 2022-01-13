Парламент Башкирии попросил Госдуму не вводить QR-коды в поликлиниках и больницах

Парламент Башкирии направил в Госдуму поправку к законопроекту о QR-кодах вакцинации

Парламент Башкирии направил в Государственную думу России одну поправку к федеральномe законопроекту о QR-кодах вакцинации от COVID-19. Госсобрание-Курултай попросило не распространять требование о наличии прививочного сертификата на больницы и поликлиники.

– Право граждан на медицинскую помощь гарантировано Конституцией. Пациенту не может быть отказано ни в плановой, ни тем более в экстренной помощи на основании того, что он не сделал прививку, – отметил 13 января спикер башкирского парламента Константин Толкачев.

Напомним, в декабре 2021 года законопроект о QR-кодах был принят Госдумой в первом чтении. Он предлагает допускать на массовые мероприятия, в организации культуры, общепита и торговли только тех граждан, у кого на руках есть подтверждение вакцинации от коронавируса – бумажный сертификат либо QR-код. Пропуском в общественные места также может стать справка о перенесенном заболевании и медотвод к прививке. Без предъявления этих документов можно будет посещать аптеки и продовольственные магазины. Предложенный законопроект в ноябре был одобрен парламентом Башкирии.