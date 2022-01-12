Матчи «Салавата Юлаева» перенесли на лето из-за коронавируса

ХК «Салават Юлаев» принял решение перенести несколько матчей на лето из-за коронавируса. Так, матч между республиканской командой и «Барыс» состоится 15 июня. Сражение с командой ЦСК запланировано на 17 июня, а с «Ак Барс» 19 июня. Решение о переносе принято в связи с выявленными положительными ПЦР на COVID-19.

– По результатам проведённых анализов методом ПЦР у восьми игроков и одного тренера были обнаружены положительные результаты на Ковид. Информацию мы передали в КХЛ, а также, в соответствии с протоколом, составили соответствующее извещение в территориальное подразделение Роспотребнадзора, – сообщали ранее в пресс-службе команды.

Тогда же представители «Салавата Юлаева» уже заявляли о возможности переноса.