В Башкирии будут судить мужчину, который вытащил из авто знакомого и избил его до потери сознания

Обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В башкирском городе Октябрьском будут судить 31-летнего местного жителя, который вытащил из машины знакомого и избил его до бессознательного состояния. Об этом сообщило региональное МВД.

Инцидент произошел в начале лета 2021 года. 40-летний потерпевший, сидя за рулем авто, остановился на светофоре. В этот момент к нему подошел знакомый, который на почве личного конфликта ударил его по голове и за ногу вытащил из салона прямо на проезжую часть, а затем осуществил бросок через себя на асфальт.

– От сильной физической боли потерпевший потерял сознание. Далее обвиняемый нанес несколько ударов руками по телу мужчины, – передали в правоохранительном ведомстве.

Согласно судмедэкспертизе, потерпевший получил среднюю степень тяжести вреда здоровью, что и стало основанием для возбуждения против нападавшего соответствующего уголовного дела. На днях расследование было завершено и направлено в суд для рассмотрения. Обвиняемому грозит до 3 лет лишения свободы.