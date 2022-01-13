Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия13 января 2022 4:15

В Башкирии будут судить мужчину, который вытащил из авто знакомого и избил его до потери сознания

Обвиняемый продолжал наносить удары своему приятелю, даже когда тот отключился
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы

Обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В башкирском городе Октябрьском будут судить 31-летнего местного жителя, который вытащил из машины знакомого и избил его до бессознательного состояния. Об этом сообщило региональное МВД.

Инцидент произошел в начале лета 2021 года. 40-летний потерпевший, сидя за рулем авто, остановился на светофоре. В этот момент к нему подошел знакомый, который на почве личного конфликта ударил его по голове и за ногу вытащил из салона прямо на проезжую часть, а затем осуществил бросок через себя на асфальт.

– От сильной физической боли потерпевший потерял сознание. Далее обвиняемый нанес несколько ударов руками по телу мужчины, – передали в правоохранительном ведомстве.

Согласно судмедэкспертизе, потерпевший получил среднюю степень тяжести вреда здоровью, что и стало основанием для возбуждения против нападавшего соответствующего уголовного дела. На днях расследование было завершено и направлено в суд для рассмотрения. Обвиняемому грозит до 3 лет лишения свободы.