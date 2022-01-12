Житель Башкирии зашел в горящий дом и спас пожилую женщину

фото: МЧС РБ

51-летний уфимец Ишбулат Абайдуллин спас пожилую женщину из горящего жилого дома в деревне Канакаево Ишимбайского района.

По данным МЧС республики, инцидент произошел вечером 11 января. На момент возникновения пожара в бревенчатом здании находились два человека – 63-летняя женщина и 65-летний мужчина. Первым на месте происшествия оказался уфимец Ишбулат Абайдуллин. До приезда спасателей он забежал в дом и увидел на полу у входа на кухню лежащую пенсионерку. Он вытащил ее во двор, а затем попытался спасти и пожилого мужчину, однако было уже поздно – огонь охватил практически все здание. Погибшего при разборе места происшествия обнаружили уже спасатели.

Как рассказал Абайдуллин изданию «МБ», в тот день он приехал из Уфы в родную деревню Канакаево, чтобы вместе с семьей проводить родственницу в последний путь. После поминок он поехал домой, как вдруг ему позвонила сестра и сообщила о пожаре в доме напротив. Узнав об этом, мужчина бросился на помощь.

Ишбулат Абайдуллин // фото представлено изданию "МБ"

– Страшно, но куда деваться. Обстановку ежесекундно оценил. Все горело там, кошмар, я такого еще не видел. Еле-еле вылез. Второй раз пытался [зайти в дом, чтобы спасти пожилого мужчину], пробовал, потом уже через окно хотел – разбил с одной стороны, где кухня… Пытался, но там уже огонь вовсю. Я сейчас уже почти сутки думаю, что, может быть, можно было по-другому сделать, – раздумывает Абайдуллин. – Мужик был хороший. Жалко, что я не смог. Рискнуть надо было, но невозможно дышать было.

В МЧС отметили, что уже ночью после пожара спасенная женщина обратилась в больницу. Врачи диагностировали ей отравление дымом и отправили на госпитализацию в Ишимбайскую ЦРБ.