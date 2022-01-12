Замминистра семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии стал экс-глава Буздякского района

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Бывший глава Буздякского района Башкирии Азат Арсланов занял должность заместителя министра семьи, труда и социальной защиты населения республики. Об этом пресс-служба ведомства сообщила 12 января. Там отметили, что чиновник был назначен на новый пост еще 30 декабря 2021 года.

Марату Арсланову 38 лет. Он родился в деревне Сабаево Буздякского района. В 2005 году окончил Башкирский государственный аграрный университет по экономической специальности. Спустя три года прошел профессиональную переподготовку в Башкирской академии государственной службы и управления при президенте республики.

Карьеру Арсланов начал в 2005 году, устроившись экономистом предприятия «Буздякмолагропром». Спустя год он перешел в администрацию Буздякского района. Поначалу он занимал должности главного экономиста по промышленности и главного специалиста по муниципальной казне. Затем чиновник был назначен на различные посты в качестве заместителя главы района. С 2017 по 2021 год Марат Арсланов сам руководил муниципалитетом.