200 случаев COVID-19 подтверждено в Башкирии за последние сутки

На госпитализации из-за ковида в Башкирии находятся 118 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии за последние сутки коронавирус был подтвержден у 200 жителей. Всего на территории республики зарегистрировано 124 450 случаев инфицирования. Об этом сегодня, 12 января, сообщил местный оперштаб.

Жертвами COVID-19 стали еще 10 пациентов. С начала пандемии от инфекции скончались 4 534 человека, 564 из них – младше 60 лет.

Переболели коронавирусом почти 115,3 тыс. граждан Башкирии. В течение последних 24 часов по выздоровлению было выписано 259 жителей.

4 621 человек прямо сейчас числится носителем инфекции: 4 503 лечатся дома, 118 лежат в ковид-госпиталях (43 находятся в тяжелом состоянии).

Завершили вакцинацию против коронавируса 2,09 млн человек (по плану должно быть не менее 2,48 млн).