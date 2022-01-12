В парламенте Башкирии обсудили проблемы обращения с ТКО

фото: gsrb.ru

В парламенте Башкирии 11 января прошло заседание комитета по аграрным вопросам экологии и природопользованию. Главной темой встречи стало обсуждение реформирования системы обращения с твердыми коммунальными отходами. С докладом перед депутатами выступил министр экологии республики Урал Искандаров.

На территории региона расположены 29 полигонов ТКО и три свалки со сроком эксплуатации до 2023 года. Действуют 15 мусоросортировочных комплексов, их средняя загруженность составляет 52 %.

– Имеется потребность в десяти полигонах, строительстве еще девяти мусоросортировочных комплексов и приобретении 24 мусоровозов, – сообщил министр.

В 2021 году в республике образовалось порядка 1,2 млн тонн мусора. Прошли обработку 512 тыс. тонн отходов, из которых на утилизацию направлено 63 тыс. тонн.

После выступления министра депутат Тимур Гильмияров сообщил о большом количестве обращений граждан по вопросам вывоза мусора. Также народный избранник обратил внимание на большую кредиторскую задолженность уфимского регоператора и выразил опасения относительно выполнимости его инвестиционной программы.

фото: gsrb.ru

– В отрасли много проблем, однако задачи, которые ставит министерство на 2022 год, не мотивируют к их решению, не способствуют ускорению мусорной реформы, – прокомментировал Гильмияров. – Тарифы растут, при этом реальных инвестиций в перестройку системы сбора и утилизации ТКО население не видит.

Также Гильмияров обратил внимание на задержку с реализацией проекта строительства мусоросортировочного комплекса в Благовещенском районе, который получил поддержку на Инвестиционном часе у Главы Республики Башкортостан.