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Общество12 января 2022 10:44

В Башкирию возвращается снег и метель

Температура воздуха тем временем начнет подниматься
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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К 15 января температура воздуха ночью повысится до -7,-12°, днем до -5,-10°

К 15 января температура воздуха ночью повысится до -7,-12°, днем до -5,-10°

Фото: Иван МАКЕЕВ

Во второй половине текущей недели в Башкирии изменится погода: на смену умеренно морозным дням без осадков придут снег различной интенсивности и метель, на фоне чего температура воздуха начнет подниматься. Об этом в среду, 12 января, сообщили синоптики Башгидромета.

– На дорогах ситуация снова ухудшится – снежный накат, гололедица, местами снежные заносы. Температура воздуха повысится к 15 января ночью до -7,-12°, при прояснениях до -17°, днем до -5,-10°, – передали специалисты.

В Башгидромете отметили, что на новогодних каникулах – с 1 по 9 января – в республике выпало 82% месячной нормы осадков. Как выяснилось, это далеко не самая снежная первая декада месяца – в 2017 году за тот же период выпало 132% месячной нормы.