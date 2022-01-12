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Общество12 января 2022 9:38

В Уфе автоинструктор признался в посредничестве при передаче взяток замначальника МРЭО ГИБДД

Мужчина отделался условным сроком
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Посредника в передаче взятки приговорили к условному сроку

Посредника в передаче взятки приговорили к условному сроку

В Уфе 53-летний инструктор автошколы признался, что выступал посредником при передаче взяток заместителю начальника МРЭО ГИБДД Башкирии. Сегодня, 12 января, мужчине вынесли приговор по уголовному делу о шести эпизодах посредничества во взяточничестве. Об этом сообщил Следственный комитет республики.

Подсудимый находился в приятельских отношениях с замначальника МРЭО и в период с 2017 по 2019 год был посредником при передаче ему взяток от шестерых граждан. Они платили по 30 тысяч рублей за помощь в получении водительских прав.

Суд приговорил посредника к пяти годам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком.

Расследование против самого замначальника МРЭО ГИБДД еще продолжается. Сейчас он находится под стражей.